Фото дня: Кличко підписав книгу Шовковському

Сьогодні легенда світового боксу та мер Києва Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою "Хто не чув, той побачить!". Книжку видали в сучасному і зручному форматі, до неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.

Під час презентації Віталій власноруч підписав декілька книг. Одним з щасливчиків став тренер збірної України Олександр Шовковський, - передає наш кореспондент Максим Розенко.

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