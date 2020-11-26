Джерело - Чемпіон.

Легендарний український боксер Володимир Кличко, один з найвідоміших чемпіонів в історії суперважкої ваги, переможець Олімпіади 1996 року, позмагався з семирічним хлопчиком Реєм.

Жартівливий поєдинок, в рамках якого учасникам довелося відтискатися від підлоги якомога швидше, щоб відкрити головоломки з картинками, пройшов у рамках телевізійного шоу "Маленький проти великого" на одному з німецьких каналів.

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