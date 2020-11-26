Книга Володимира Кличка стала бестселером

Книга видатного українського боксера Володимира Кличка увійшла в список бестселерів від Амазон.

Книга під назвою: "Управління викликами: відкрийте в собі силу волі", яка надійшла в продаж на початку жовтня, отримала такий статус в розділі бізнес-літератури.

Відзначимо, що і перша книга Володимира - "Управління викликами: як застосовувати спортивну стратегію в житті і бізнесі" - також була визнана Амазоном бестселером.

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