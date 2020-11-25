Ставки на киберспорт live — секреты киберспортивных ставок

Ставки на киберспорт — отличная возможность превратить любимое хобби в источник дохода, совершая ставки в прематче и режиме реального времени. Помимо зрелищности и популярности, киберспорт отличается частой сменой составов команд, выступающих на крупных турнирах.

Потому профессиональные бетторы предпочитают совершать live ставки, чтобы проанализировать осуществлённые замены, а также оценить настрой команд и слаженность действий. Подобный подход позволяет минимизировать количество неудачных ставок, совершая ставки по лучшим коэффициентам за игру. Также в разделе https://parimatch.com/sport/kibersport доступны прямые видеотрансляции, подключиться к которым может каждый авторизованный пользователь БК Париматч. В росписи букмекера можно увидеть рынки на Dota 2, Overwatch, League of Legends и CS:GO.

Как делать выигрышные ставки на киберспорт

Ставки в лайве требуют от беттора умения быстро анализировать действия команд и мгновенно реагировать на произошедшие события ставкой. Но начать всё же стоит с изучения правил выбранной компьютерной игры, получения практического опыта и анализа информации о самих спортсменах. В киберспортивных ставках не требуется проводить анализ физической формы спортсменов, поскольку данный фактор практически не влияет на исход игры. При этом важно:

всегда следить на новостями выбранной киберспортивной дисциплины;

проводить анализ прошлых встреч команд;

изучать экспертные прогнозы и знать точные даты проведения матчей;

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Также важно отслеживать любые изменения в составе команд. Например, испанская организация на днях сообщила в твиттере о переходе французского игрока DEVIL в команду Team Heretics по CS:GO и это, несомненно отразится на результатах 3DMAX, в которой он играл ранее.

Ключевые особенности ставок на киберспорт в БК Париматч

Киберспорт отличается от классических спортивных дисциплин отсутствием однозначных лидеров, поскольку в любой момент может появиться новый фаворит, о котором никто до этого не знал. Потому ставки в режиме реального времени являются лучшим решением для получения прибыли, поскольку данном случае вы всегда сможете скорректировать выбранную стратегию и сделать выигрышную ставку с лучшим коэффициентом.

По данным аналитической компании Newzoo в этом году игровая индустрия принесет 174,9 млрд долларов и эти цифры продолжат расти в будущем. Потому именно сейчас лучший момент, чтобы стартовать в киберспортивном беттинге. Начните с выбора интересной для себя игры и уделите достаточно времени изучению ее правил, терминологии, регламента кибертурниров, которые могут проходить онлайн и оффлайн.

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