 Ставки на киберспорт live — секреты киберспортивных ставок | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
Сьогодні 21:46 665
АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 22:12 292
Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було
Сьогодні 21:45 4851
АЕК - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:00 203
Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України
Сьогодні 19:10 1772 2
Помер легендарний Марадона
Сьогодні 18:38 4177 2
УАФ оскаржить технічну поразку збірній України у матчі з Швейцарією
Сьогодні 18:23 1333
Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією, - журналіст
Сьогодні 18:05 6792 3
Бій Тайсон - Джонс відбудеться без оголошення переможця
Сьогодні 17:24 1622
Генсек УАФ: Рішення щодо матчу Швейцарія - Україна ми отримаємо до завтрашнього ранку
Сьогодні 16:54 617
Блоги
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів
Іммобіле гарматним пострілом забиває Зеніту в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:36 707
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 20:53 2639
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1102
Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту
Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту Андрій Твердохліб
Вчора 16:05 586
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Valeriy Ruchka
23.11.2020 21:23 1005
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:10 Футзал Косенко назвав склад збірної України на спаринги з Молдовою 73
22:55 Футбол Лукаку взимку може перейти до Реала 198
22:40 Футбол Тевес думає про завершення кар'єри 219
22:29 Футбол Ланс та Нант не виявили сильнішого у 8 турі Ліги 1 199
22:22 Футбол Боруссія - Шахтар 4:0. Огляд матчу 419
22:12 Футбол АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 292
22:10 Хокей. УХЛ Маріуполь - Дніпро 1:9. Огляд матчу 596
22:00 Пряма трансляція Інтер - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 896
21:55 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком переграв Олімпіакос у 4 турі Ліги чемпіонів 900
21:46 Футбол Боруссія знову знищила Шахтар у Лізі чемпіонів 665
21:45 Футбол Боруссія М - Шахтар 4:0. Як це було 4851
21:38 Бокс Рамірес оцінив перспективи Лопеса 519
21:25 Хокей. УХЛ Донбас - Краматорськ 1:2. Огляд матчу 492
21:10 Хокей. УХЛ Дніпро знищив Маріуполь у 11 турі УХЛ 637
21:01 Блог Ставки на киберспорт live — секреты киберспортивных ставок 121
21:00 Футбол АЕК - Зоря: онлайн-трансляція 203
20:54 Футбол Циганик: Може збірній України не треба грати в Лізі націй? 1725
20:39 Футбол Кремінь - Альянс 0:2. Огляд матчу 556
20:34 Блог Я хочу померти у своїй країні. Правила життя легендарного Марадони 548
20:25 Бокс Лопес: Я багато говорю, але завжди відповідаю за свої слова 691
20:09 Футбол Оболонь розгромила Полісся у 15 турі Першої ліги 698
19:55 Пряма трансляція Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 2595
19:54 Хокей. УХЛ Донбас сенсаційно програв Краматорську у 11 турі УХЛ 753
19:53 Блог Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу 447
19:39 Бокс Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO 1300

Ставки на киберспорт live — секреты киберспортивных ставок

Сьогодні 21:01 Дима Копий 121 0

Ставки на киберспорт — отличная возможность превратить любимое хобби в источник дохода, совершая ставки в прематче и режиме реального времени. Помимо зрелищности и популярности, киберспорт отличается частой сменой составов команд, выступающих на крупных турнирах.

Потому профессиональные бетторы предпочитают совершать live ставки, чтобы проанализировать осуществлённые замены, а также оценить настрой команд и слаженность действий. Подобный подход позволяет минимизировать количество неудачных ставок, совершая ставки по лучшим коэффициентам за игру. Также в разделе https://parimatch.com/sport/kibersport доступны прямые видеотрансляции, подключиться к которым может каждый авторизованный пользователь БК Париматч. В росписи букмекера можно увидеть рынки на Dota 2, Overwatch, League of Legends и CS:GO.

Как делать выигрышные ставки на киберспорт

Ставки в лайве требуют от беттора умения быстро анализировать действия команд и мгновенно реагировать на произошедшие события ставкой. Но начать всё же стоит с изучения правил выбранной компьютерной игры, получения практического опыта и анализа информации о самих спортсменах. В киберспортивных ставках не требуется проводить анализ физической формы спортсменов, поскольку данный фактор практически не влияет на исход игры. При этом важно:

  • всегда следить на новостями выбранной киберспортивной дисциплины;
  • проводить анализ прошлых встреч команд;
  • изучать экспертные прогнозы и знать точные даты проведения матчей;
  • сравнить коэффициенты букмекера на победу каждой из команд!

Также важно отслеживать любые изменения в составе команд. Например, испанская организация на днях сообщила в твиттере о переходе французского игрока DEVIL в команду Team Heretics по CS:GO и это, несомненно отразится на результатах 3DMAX, в которой он играл ранее.

Ключевые особенности ставок на киберспорт в БК Париматч

Киберспорт отличается от классических спортивных дисциплин отсутствием однозначных лидеров, поскольку в любой момент может появиться новый фаворит, о котором никто до этого не знал. Потому ставки в режиме реального времени являются лучшим решением для получения прибыли, поскольку данном случае вы всегда сможете скорректировать выбранную стратегию и сделать выигрышную ставку с лучшим коэффициентом.

По данным аналитической компании Newzoo в этом году игровая индустрия принесет 174,9 млрд долларов и эти цифры продолжат расти в будущем. Потому именно сейчас лучший момент, чтобы стартовать в киберспортивном беттинге. Начните с выбора интересной для себя игры и уделите достаточно времени изучению ее правил, терминологии, регламента кибертурниров, которые могут проходить онлайн и оффлайн.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()