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Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу

Сьогодні 19:53 Valeriy Ruchka 251 0
Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу

Сьогодні, 25 листопада помер видатний футболіст Дієго Армандо Марадона. Йому було лише 60!

Так, аргентинець прожив дуже яскраве життя.  І для уболівальників запам'ятається фантастичним віртуозом...хоч і не дуже дисциплінованим.

А ще Дієго забив, мабуть, найвідоміший гол в історії футболу.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу -1986 аргентинець рукою відправив м'яч у ворота збірної Англії. Суддя з Тунісу Алі-Бін Нассер якимось чином не помітив цього порушення, зарахувавши гол.

Аргентина виграла 2:1 і пробилася в півфінал. У підсумку і виграли титул чемпіонів світу.

Марадона визнав: "Так, рука. Але рука бога". Надалі цей гол Марадони назвали "рукою Бога" і дали звання "голом століття".

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