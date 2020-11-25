Джерело - Чемпіон.

У Чернігові близько 30 осіб прийшли в кабінет в.о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка, вивели його на вулицю, кинули чоловіка у сміттєвий бак і розбили йому голову.

Молоді люди прийшли з символікою футбольного клубу Десна, на адресу Олександра Овчаренка вигукували нецензурні гасла. Їх організовано привезли і вивезли зі стадіону на машинах.

Того ж дня представник ультрас Десни Богдан Дементов розмістив в соцмережах повідомлення про те, що з приходом нового керівника, Десні можуть заборонити проводити на стадіоні домашні матчі. Сам Олександр Овчаренко ці звинувачення відкинув.

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