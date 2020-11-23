У автокатастрофі загинув колишній гравець Генка

Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст Генка і ПАР Анеле Нгконгка потрапив в ДТП, яке стало для нього смертельним.

33-річний гравець не впорався з керуванням і перекинувся на автостраді біля міста Мтунзіні в Південній Африці. Крім Анелі, в авто також знаходилася його подруга, яка зараз в критичному стані в лікарні.

Нгцонгца прославився своєю грою за бельгійський Генк. У ньому він провів 279 матчів, ставав чемпіоном і володарем Кубка і Суперкубка країни. Також на його рахунку 50 поєдинків за збірну ПАР.

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