Іспанського гонщика ледь не задавили суперники

Іспанський мотогонщик Арон Канет дивом не постраждав час кваліфікаційного етапу серії Moto2 в португальському Портімані.
Канет втратив керування і впав з мотоцикла. При цьому пілот залишився на трасі і ледь не потрапив під колеса гонщиків, які їхали за ним.
Позаду іспанця було відразу кілька суперників, причому Канет впав відразу за пагорбом, і інші гонщики могли не встигнути помітити його.
На щастя, все обійшлося.
A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2020
The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym
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