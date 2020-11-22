 Іспанського гонщика ледь не задавили суперники | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ
Сьогодні 21:27 1330
Львів мінімально переміг Десну в 10 турі УПЛ
Сьогодні 18:51 2642
Галичанка вийшла в 1/8 фіналу Єврокубку
Сьогодні 17:27 657
Минай переграв Дніпро-1 у 10 турі УПЛ
Сьогодні 16:00 566
Українець виграв чемпіонат Європи в Москві
Сьогодні 15:58 940
Манчестер Юнайтед хотів орендувати захисника Динамо
Сьогодні 12:57 1049
Яремчук здав позитивний тест на коронавірус
Сьогодні 12:24 860
Романчук встановив новий рекорд Європи
Сьогодні 12:09 640 1
Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською
Сьогодні 11:25 5122 1
Валенсія зацікавилася гравцем збірної України
Сьогодні 08:24 1314
Блоги
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:42 340
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:17 487
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців Valeriy Ruchka
Вчора 16:40 1328
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
Вчора 14:28 5093
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
Вчора 13:26 1250
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
20.11.2020 15:10 4213
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії Андрій Твердохліб
20.11.2020 13:00 958
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
19.11.2020 20:38 736
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022 Valeriy Ruchka
19.11.2020 19:14 5725
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ Valeriy Ruchka
19.11.2020 14:20 739
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:53 Футбол Інтер - Верона 4:2. Огляд матчу 52
21:40 Баскетбол Миколаїв переміг Харківських Соколів у Суперлізі 118
21:36 Блог Відео дня. Золотий фінал Болдирєва на чемпіонаті Європи 187
21:27 Футбол Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ 1330
21:21 Теніс Медведєв - Надаль. Огляд матчу 345
21:12 Блог 39 років тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу 144
20:57 Хокей Маріуполь у важкому матчі переміг Білий Барс в УХЛ 355
20:42 Пряма трансляція Ворскла - Колос: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 705
20:40 Футбол Рома - Парма 3:0. Огляд матчу 485
20:27 Футбол Арсенал не зміг перемогти Лідс у 9 турі АПЛ 389
20:09 Футбол Ліон переміг Анже, Діжон поступився Лансу. Результати 11 туру Ліги 1 489
19:51 Футбол Реал Сосьєдад переміг Кадіс і очолив турнірну таблицю Ла-Ліги 595
19:41 Блог Іспанського гонщика ледь не задавили суперники 312
19:37 Хокей Сокіл - Краматорськ 2:4. Огляд матчу 771
19:21 Футбол Лисенко та Антюх в старті Колоса на матч проти Ворскли 737
19:10 Футбол Безус у стартовому складі Генту на матч з Шарлеруа 742
18:51 Футбол Львів мінімально переміг Десну в 10 турі УПЛ 2642
18:39 Футбол Інтер переміг Торіно, Рома розгромила Парму. Результати 8 туру Серії А 870
18:26 Футбол Вест Гем без Ярмоленка переміг Шеффілд у 9 турі АПЛ 947
18:09 Хокей Краматорськ взяв реванш у Сокола в УХЛ 1330
17:52 Футбол Фіорентина - Беневенто 0:1. Огляд матчу 907
17:38 Футбол Піке пропустить від 3 до 5 місяців через травму хрестоподібних зв'язок 1060
17:27 Гандбол Галичанка вийшла в 1/8 фіналу Єврокубку 657
17:11 Блог Сцуркіси - ганьба Динамо. Уболівальники провели акцію у Кропивницькому 547
17:11 Футбол Минай - Дніпро-1 3:2. Огляд матчу 1271

Іспанського гонщика ледь не задавили суперники

Сьогодні 19:41 Valeriy Ruchka 312 0
Іспанського гонщика ледь не задавили суперники

Іспанський мотогонщик Арон Канет дивом не постраждав час кваліфікаційного етапу серії Moto2 в португальському Портімані.

Канет втратив керування і впав з мотоцикла. При цьому пілот залишився на трасі і ледь не потрапив під колеса гонщиків, які їхали за ним.

Позаду іспанця було відразу кілька суперників, причому Канет впав відразу за пагорбом, і інші гонщики могли не встигнути помітити його.

На щастя, все обійшлося.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()