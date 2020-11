Іспанського гонщика ледь не задавили суперники

Іспанський мотогонщик Арон Канет дивом не постраждав час кваліфікаційного етапу серії Moto2 в португальському Портімані.

Канет втратив керування і впав з мотоцикла. При цьому пілот залишився на трасі і ледь не потрапив під колеса гонщиків, які їхали за ним.

Позаду іспанця було відразу кілька суперників, причому Канет впав відразу за пагорбом, і інші гонщики могли не встигнути помітити його.

На щастя, все обійшлося.

A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥



The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym