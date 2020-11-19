Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Після листопадових матчів відбулися зміни в рейтингу ФІФА для національних команд.

І тут для України нічого сенсаційного не сталося. Ми залишилися у 2 кошику!

А от на наших непутящих сусідів чекав сюрприз. Мало того, що їх знищила збірна Сербії (5:0), так вони ще й примудритися вилетіти у третій кошик.

І поразка тут ні до чого. Вся причина у збірній Румунії.

До 80-ї хвилини матчу Північна Ірландія - Румунія росіяни, попри розгром в Белграді, йшли у другому кошику - острів'яни вели 1:0. Але потім рахунок зрівняв колишній півзахисник луцької Волині Ерік Бікфалві. Цікаво, що румунський футболіст зараз грає за російський Урал.

Після цієї нічиї румуни набрали 1466 очок і тим самим випередили на 5 пунктів команду із країни-окупанта.

Ну росіяни не були б росіянами якби не почали звинувачувати усіх підряд. Дісталося навіть Молдові:

"Тут можна звинувачувати і Молдову, що вони не пропустили від Росії. Перемігши їх, у росіян було б на 1 очко більше, ніж у румунів. Це стратегічний прорахунок РФС, треба було запрошувати на товарняк Сан-Марино або Гібралтар", - йдеться на одному з Телеграм-каналів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua