 Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 57 | Блоги | Champion.com.ua
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Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 57

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Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 57

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18-го листопада 57 років виповнюється легендарному голкіперу Манчестер Юнайтед - Петеру Шмейхелю.

Шмейхель став іконою Манчестер Юнайтед та одним з найкращих голкіперів 20-го сторіччя.

За свою кар'єру, окрім багатьох чемпіонатів, Шмейхель виграв Лігу Чемпіонів у 1999-у та Чемпіонат Європи в 1992-у.

Вашій увазі найкращі сейви легендарного данського кіпера:

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