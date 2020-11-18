Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18-го листопада 57 років виповнюється легендарному голкіперу Манчестер Юнайтед - Петеру Шмейхелю.

Шмейхель став іконою Манчестер Юнайтед та одним з найкращих голкіперів 20-го сторіччя.

За свою кар'єру, окрім багатьох чемпіонатів, Шмейхель виграв Лігу Чемпіонів у 1999-у та Чемпіонат Європи в 1992-у.

Вашій увазі найкращі сейви легендарного данського кіпера:

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