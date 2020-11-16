Колишня подруга Гіггза з'явилася на публіці із синцем на обличчі

Колишня дівчина головного тренера збірної Вельсу Раяна Гіггза Кейт Гревілль була помічена з синцем на губі під час прогулянки зі своїм собакою.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, це перша поява Гревілль на публіці після скандального інциденту, який стався 1 листопада. Тоді дівчина звинуватила Гіггза в нанесенні їй тілесних ушкоджень. Раян був затриманий, його допитали і відпустили під заставу.

Відзначається, що після цієї скандальної ситуації Кейт покинула особняк ексфутболіст. ЗМІ відмовилися розголошувати її поточне місце розташування.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua