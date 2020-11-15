Рудий діамант. Віктору Циганкову - 23!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 листопада, лідеру Динамо Віктору Циганкову виповнилося 23 роки.

Віктор вважається одним з найталановитіших українських гравців. Його техніка, швидкість, уміння розвивати та завершувати атаки цікавлять європейських селекціонерів. Принаймні про це часто пишуть у ЗМІ.

Російськомовний Twitter УЄФА привітав українського футболіста згадуючи його гол у ворота збірної Іспанії.

Восходящей звезде сборной Украины Виктору Цыганкову - 23 года 🎂



Прекрасный повод вспомнить его победный гол в ворота Испании 🚀#ЛигаНаций | @uafukraine pic.twitter.com/exMpGSHvjy — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 15, 2020

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