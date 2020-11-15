Німеччина - Україна: головні висновки після матчу

Збірна України поступилася Німеччині у матчі Ліги націй. Хоча забили першими, та суперники змогли впевнено здолати команду Шевченка.

Головний редактор сайту Champion.com.ua Андрій Твердохліб зробив власні висновки після поєдинку:

1. Незважаючи на поразку, грали в футбол, епізодами дуже солідно. Команда завдяки таким матчам зростає, у першу чергу ментально, а тому дуже важливо залишитися в дивізіоні А Ліги націй, значення якої важко переоцінити;

2. Конопля зіграв настільки впевнено, що за найпроблемнішу позицію в збірній стає спокійніше. Таке враження, що людина давно в національній команді;

3. Нарешті Андрій Шевченко "розвів" пару центрбеків Шахтаря - Ілля Забарний продемонстрував чому саме він має грати;

4. Сподобалися заміни нашого тренера, особливо Степаненка на Макаренка. До Стьопи питань немає, просто команда прагнула грати в атаку до кінця;

5. Без Ярмоли важко. Лідер!

UPD. Зубков у повному порядку!

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