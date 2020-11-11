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Україна – Польща: Історія протистоянь

Сьогодні 17:03 Valeriy Ruchka 350 0
Україна – Польща: Історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 листопада збірна України зіграє в Хожуві товариський матч проти національної збірної Польщі. 

Ця зустріч мала відбутися ще в березні, однак через пандемію коронавірусу матч було перенесено більш ніж на пів року. 

Наразі відбулося вісім таких матчів (5  відбіркових та 3 товариських) – тричі команди зустрічалися в Польщі (в Хожуві, Лодзі та Варшаві), чотири рази – в України (двічі в Києві, у Львові та Харкові) і ще одного разу на нейтральному полі – в Марселі. Цікаво, що між командами зберігається повний паритет – тричі перемагали українці, двічі була зафіксована нічия і тричі перемогу святкували поляки. Рівною є й кількість забитих-пропущених м’ячів – по дев’ять у кожної з команд.

Перший матч між збірними Польщі та України відбувся влітку 1998 року, в рамах підготовки до старту відбіркового раунду до Євро – 2000. Обидві збірні не зуміли закваліфікуватися на чемпіонат світу 1998 року. І якщо Польща об’єктивно не мала шансів, потрапивши в одну відбіркову групу з Англією та Італією, то українці поступилися в плей-оф збірній Хорватії.

Товариський матч

15.07.1998, Київ, НСК Олімпійський

Україна – Польща 1:2

Голи: Шевченко, 87 – Тжецяк, 10, Черешевський, 54

У наступному матчі між нашими збірними Україна була фаворитом протистояння – збірну очолив легендарний Валерій Лобановський, а кістяк команди складали гравці київського "Динамо", котрі зовсім нещодавно громили Барселону та обігравали Реал.

Але протягом перших тридцяти хвилин зустрічі Олісадебе шокував українців, двічі вразивши ворота Кернозенка. В другому таймі Радослав Калюжний добив збірну України, встановивши остаточний сенсаційний рахунок – 1:3.

Відбірковий турнір до ЧС-2002

02.09.2000, Київ, НСК Олімпійський

Україна – Польща 1:3

Голи: Шевченко, 12 – Олісадебе, 2, 31, Калужний, 58

Матч-відповідь з Україною відбувався в останньому турі й уже не мав значення для поляків – навіть у випадку поразки Польща все одно залишалася б першою. Україна ж боролася за друге місце зі збірною Білорусі. В першому таймі м’яч забив все той же Олісадебе, українці змогли відповісти лише в кінці матчу – рахунок зрівняв Шевченко.

Відбірковий турнір до ЧС-2002

06.10.2001, Хожув, Сілезький стадіон

Польща – Україна 1:1

Голи: Олісадебе, 39 – Шевченко, 81

У 2008 та 2010 роках Україна та Польща провели два товариських матчі – у Львові та Лодзі

Товариський матч

20.08.2008, Львів, Україна

Україна – Польща 1:0

Гол: Кравченко, 45

Товариський матч

04.09.2010, Лодзь, Stadion Widzewa

Польща – Україна 1:1

Голи: Єлень, 42 – Селезньов, 90

У матчі відбору до чемпіонату світу 2014 фаворитом була Польща, у складі якої грали справжні зірки європейського футболу – Піщек, Блащиковський, Левандовський та інші. Та Україна уже за перші сім хвилин зустрічі українці забила двічі, а наприкінці першого тайму Роман Зозуля забив і третій м’яч в ворота Боруца. В другому таймі підопічні Михайла Фоменка зуміли грамотно "засушити" гру й відстояти комфортну перемогу 1:3.

Відбірковий турнір до ЧС-2014.

22.03.2013, Варшава, Stadion Narodowy.

Польща – Україна 1:3

Голи: Піщек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусєв, 7, Зозуля, 45)

Перемога в передостанньому турі відбіркового раунду стала особливо важливою для України, оскільки гарантувала підопічним Михайла Фоменка вихід у плей-оф на право участі у ЧС-2014. Єдиним голом у своєму фірмовому стилі, чудовим ударом з лівої, забив Андрій Ярмоленко.

Відбірковий турнір до ЧС-2014

11.10.2013, Харків, ОСК Металіст

Україна – Польща 1:0

Гол: Ярмоленко, 64

Фінальний турнір Євро-2016 став справжньою катастрофою для нашої збірної України – після поразки від Німеччини та Північної Ірландії, українці уже не мали шансів на вихід з групи. І поєдинок проти Польщі був справою честі. Але...  Цей матч став останнім для Михайла Фоменка на чолі збірної України.

Євро-2016. Груповий етап

21.06.2016. Марсель, Велодром

Україна – Польща 0:1

Гол: Блащиковський, 54

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