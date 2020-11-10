Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля

Джерело - Чемпіон.

Баскетболістка збірної України Влада Волошина виконала феноменальний кидок з центра поля під час тренування національної команди в Португалії. Українки проводять підготовку до матчів кваліфікації Євро-2021 в Потругалії, у повній ізоляції.

Нагадаємо, у четвер, 12 листопада українки зіграють проти Фінляндії, а 14-го проти Бельгії в кваліфікації до Євро-2021.

Відео: Григорій Палій

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua