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Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля

Вчора 22:16 Андрій Твердохліб 351 0
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля

Джерело - Чемпіон.

Баскетболістка збірної України Влада Волошина виконала феноменальний кидок з центра поля під час тренування національної команди в Португалії. Українки проводять підготовку до матчів кваліфікації Євро-2021 в Потругалії, у повній ізоляції.

Нагадаємо, у четвер, 12 листопада українки зіграють проти Фінляндії, а 14-го проти Бельгії в кваліфікації до Євро-2021.

Відео: Григорій Палій

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