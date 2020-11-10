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В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео

Сьогодні 21:47 Андрій Твердохліб 218 0
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео

Джерело - Чемпіон.

Феноменальну гру юного воротаря Динамо Руслана Нещерета проти Барселони в Лізі чемпіонів продовжуть смакувати як уболвальники, так і фахівці.

Офіційний сайт УЄФА на своїй сторінці в Twitter.

"Вундеркінд Руслан Нещерет у вогні на Камп Ноу", - охарактеризували ролик в УЄФА.

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