Феноменальну гру юного воротаря Динамо Руслана Нещерета проти Барселони в Лізі чемпіонів продовжуть смакувати як уболвальники, так і фахівці.

Офіційний сайт УЄФА на своїй сторінці в Twitter.

"Вундеркінд Руслан Нещерет у вогні на Камп Ноу", - охарактеризували ролик в УЄФА.

💙 An unforgettable Champions League debut at the Camp Nou for 18-year-old goalkeeper Ruslan Neshcheret 🙌#UCL | #MondayMotivation | @dynamokyiven pic.twitter.com/F4yUGK7rqR