Джерело - Чемпіон.
Один з лідерів збірної України, гравець Барселони Артем Пустовий провів найкращий матч у сезоні 2020/21.
Український центровий в матчі з Естудіантесом набрав 18 очок (6/8 двоочкових, 6/11 штрафних), зробив 5 підбирань і 2 передачі.
Барселона перемогла з рахунком 92:78.
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. 🔝 El millor partit de @pustovyi_artem amb la samarreta del Barça: 18 punts i 23 de valoració 🔵🔴 #ForçaBarça!
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