Джерело - Чемпіон.

Один з лідерів збірної України, гравець Барселони Артем Пустовий провів найкращий матч у сезоні 2020/21.

Український центровий в матчі з Естудіантесом набрав 18 очок (6/8 двоочкових, 6/11 штрафних), зробив 5 підбирань і 2 передачі.

Барселона перемогла з рахунком 92:78.

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