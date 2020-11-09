Підсумки 9 туру УПЛ - ТаТоТаке

У новому випуску ТаТоТаке Андрій Сеньків та заступник головного редактора Трибуни Володимир Гарець шоковані тим, наскільки беззубим вийшов матч Динамо та Шахтаря, шукають виправдання провалам Зорі та пояснюють зміни в Дніпрі-1 при Йовічевічі.

Крім того у випуску - купка інсайдів про Селезньова та українських тренерів, дикий хіт-парад новачків УПЛ та невтішна інформація про одного з найбільш талановитих футболістів Шахтаря.

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