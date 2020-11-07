Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Безсонова народила сина.

Про це повідомила сама спортсменка у Instagram.

Це перша дитина для 36-річної українки. Чоловіком Безсонової є фітнес-тренер Дмитро Момот. Пара одружилась у 2017 році.

Ганна Безсонова є чотириразовою чемпіонкою світу, триразовою чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. Двічі брала бронзові медалі Олімпійських ігор (2004 і 2008).

View this post on Instagram +1 🧸 Baby Boy 11/4/2020 15:51 pm A post shared by Bezsonova Ganna (@annabessonova) on Nov 5, 2020 at 9:58am PST

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