Джерело - Чемпіон.
Чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Безсонова народила сина.
Про це повідомила сама спортсменка у Instagram.
Це перша дитина для 36-річної українки. Чоловіком Безсонової є фітнес-тренер Дмитро Момот. Пара одружилась у 2017 році.
Ганна Безсонова є чотириразовою чемпіонкою світу, триразовою чемпіонкою Європи з художньої гімнастики. Двічі брала бронзові медалі Олімпійських ігор (2004 і 2008).
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