Джерело - Чемпіон.

Жахливий епізод трапився в матчі 3 раунду Кубка Росії між СКА Хабаровськ і Рубіном із Казані.

Після жорсткого зіткнення на газоні опинився футболіст гостей, а вже коли на полі з'явилися лікарі, гравець втратив свідомість. Судячі з кадрів на відео, у футболіста почав западати язик...

Жесть в Хабаровске. Дарко Евтичу ломают нос в верховой борьбе. При осмотре врачом он теряет сознание.

Здоровья швейцарцу. pic.twitter.com/XuHfMtKwAI — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) November 4, 2020

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