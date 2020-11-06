 Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії
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Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії

Сьогодні 15:18 Андрій Твердохліб 382 0
Футболіст втратив свідомість після жахливого зіткнення в матчі Кубку Росії

Джерело - Чемпіон.

Жахливий епізод трапився в матчі 3 раунду Кубка Росії між СКА Хабаровськ і Рубіном із Казані.

Після жорсткого зіткнення на газоні опинився футболіст гостей, а вже коли на полі з'явилися лікарі, гравець втратив свідомість. Судячі з кадрів на відео, у футболіста почав западати язик...

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