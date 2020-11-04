Джерело - Чемпіон.

Напередодні донецький Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в євокубках у своїй історії. Напевне, коли команда пропускає на власному полі 6 м'ячів то "під роздачу", у першу чергу, потрапляє голкіпер. Після кількох вдалих ігор про юного воротаря гірників Анатолія Трубіна заговорили в Європі, притому авторитетні футбольні видання. А італійська Corriere dello Sport заявила, що на кіпера звернули увагу ТОП-клуби Англії.

Після гри з Боруссією юному голкіперу дісталося чи найбільше, а одне із авторитетних видань назвало його найгіршим гравцем матчу. Ми ж не будемо ані захищати Трубіна, ані критикувати. Хочеться лише зазначити, що грубих помилок воротар не робив і навряд чи йому можна висунути претензії, у бодай одному, пропущеному м'ячеві. Ну хіба що 5-й гол.. Ми просто згадаємо його шикарний сейв.

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