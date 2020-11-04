Барселона – Динамо: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в 3 турі Ліги чемпіонів зіграє виїзну гру проти іспанської Барселони.
Ми вирішили згадати усі протистояння київського та каталонського клубів.
Кубок володарів Кубків 1990/91.
1/4 фіналу
Динамо - Барселона - 2:3
06.03.1991. Київ. Республіканський стадіон. 100 000 глядачів
Динамо: Жидков, Лужний, Цвейба (к), Деркач, Ю. Мороз, Беца, Шматоваленко, Заєць, Саленко, Юрченко (Матвєєв, 67), Юран.
Тренер - Анатолій Пузач.
Барселона: Субісаррета, Елера, Алесанко (к), Сакрістан, Серна, Бакеро, Ортега, Стоїчков, М. Лаудруп (Гарсія, 63), Амор, Бегірістайн (Лопес, 88).
Тренер - Йохан Кройф.
Голи: Бакеро, 6 (0:1). Заєць, 34 (1:1). Ортега, 45 (1:2), Стоїчков, 63 - з пенальті (1:3). Саленко, 82 - з пенальті (2:3).
Барселона - Динамо - 1:1
20.03.1991. Барселона. Камп Ноу. 52 000 глядачів
Барселона: Субісаррета, Нандо, Феррер, Р. Куман, Серна, Бакеро, Сакрістан, Стоїчков (Урбано, 89), Салінас (Гойкоечеа, 52), Амор, Бегірістайн.
Тренер - Йохан Кройф.
Динамо: Жидков, Лужний, Беца, Деркач, Шматоваленко, Ковалець, В. Мороз, Заєць, Саленко, Юрченко, Юран.
Тренер - Анатолій Пузач.
Голи: Юран, 62 (0:1), Амор, 90 (1:1).
Ліга чемпіонів УЄФА 1991/92.
Груповий раунд
Динамо - Барселона - 0:2
04.03.1992. Київ. Республіканський стадіон. 48 500 глядачів.
Динамо: Кутєпов, Лужний, Цвейба (к), Безсмертний, Шматоваленко, Грицина, Анненков, Заєць, Саленко, Ю. Мороз, Шаран (Волотек, 76).
Тренер - Анатолій Пузач.
Барселона: Субісаррета (к), Нандо, Гвардіола, Р. Куман, Карлос, Бакеро (Салінас, 65), Надаль, Стоїчков, М. Лаудруп (Бегірістайн, 56), Вітчге, Сакрістан.
Тренер - Йохан Кройф.
Голи: Стоїчков, 33 (0:1), Салінас, 68 (0:2).
Барселона - Динамо - 3:0
18.03.1992. Барселона. Камп Ноу. 53 000 глядачів.
Барселона: Субісаррета (к), Нандо, Гвардіола (Салінас, 73), Р. Куман, Надаль, Бакеро (Амор, 65), Гойкоечеа, Стоїчков, М. Лаудруп, Вітчге, Сакрістан.
Тренер - Йохан Кройф.
Динамо: Мартінкенас, Лужний (Волотек, 9), Цвейба (к), Анненков, Шматоваленко, Грицина, Яковенко, Заєць, Саленко (Квіткаускас, 76), Ю. Мороз, Шаран.
Тренер - Анатолій Пузач.
Голи: Стоїчков, 59 (1:0), Стоїчков, 83 (2:0), Салінас, 88 (3:0).
Попередження: Стоїчков - Заєць, Ю. Мороз.
Ліга Чемпіонів УЄФА 1993/94.
1/16 фіналу
Динамо - Барселона - 3:1
15.09.1993. Київ. Республіканський стадіон. 70 000 глядачів.
Динамо: Кутєпов, Лужний (к), Пономаренко, Безсмертний, Шматоваленко, Ковалець, Мізін, Ребров, Топчієв, Леоненко (Шаран, 76), Шкапенко.
Тренер - Михайло Фоменко
Барселона: Субісаррета (к), Фермер, Гвардіола, Р. Куман, Надаль, Оскар (Салінас, 67), Гойкоечеа, Стоїчков, М. Лаудруп, Амор (Бегірістайн, 60), Іван.
Тренер - Йохан Кройф
Голи: Шкапенко, 5 (1:0), Р. Куман, 27 - з пенальті (1:1), Леоненко, 44 - з пенальті (2:1), Леоненко, 55 (3:1).
Барселона - Динамо - 4:1
29.09.1993. Барселона. Камп Ноу. 90 000 глядачів.
Барселона: Субісаррета (к), Феррер, Гвардіола, Р. Куман, Надаль, Бакеро, Гойкоечеа, Кіке (Карлос, 84), М. Лаудруп, Ромаріо, Бегірістайн (Амор, 59).
Тренер - Йохан Кройф.
Динамо: Кутєпов, Лужний (к), Пономаренко, Безсмертний, Шматоваленко, Ковалець (Грицина, 5), Анненков, Ребров, Топчієв, Леоненко, Шкапенко.
Тренер - Михайло Фоменко.
Голи: М. Лаудруп, 10 (1:0), Бакеро, 18 (2:0), Ребров, 28 (2:1), Бакеро, 48 (3:1), Р. Куман, 68 (4:1).
Ліга Чемпіонів УЄФА 1997/98.
Груповий раунд
Динамо - Барселона - 3:0
22.10.1997. Київ. НСК Олімпійський. 100 000 глядачів.
Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 65), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (к), Косовський, Шевченко, Ребров, Гусін, Максимов (Михайленко, 83).
Тренер - Валерій Лобановський.
Барселона: Хесп, Феррер, Фернанду Коуту, Оскар (Бускетс, 63), Фігу (к) (Чирич, 82), Рівалдо, Серхі, Дюгаррі (Піччі, 80), Луїс Енріке, Райцигер, Рохер.
Тренер - Луї ван Гал.
Голи: Ребров, 6 (1:0), Максимов 32 (2:0), Калитвинцев, 65 (3:0).
Барселона - Динамо - 0:4
05.11.1997. Барселона. Камп Ноу. 86 000 глядачів.
Барселона: Вітор Байя, Феррер, Фернанду Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фігу (к), Джованні (Амор, 53), Рівалдо, Серхі, Чирич, Селадес, Райцигер.
Тренер - Луї ван Гал.
Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (к) (Максимов, 46), Косовський, Шевченко, Ребров, Гусін (Михайленко, 60), Хацкевич.
Тренер - Валерій Лобановський.
Голи: Шевченко, 9 (0:1), Шевченко, 32 (0:2), Шевченко, 44 - з пенальті (0:3), Ребров, 79 (0:4).
Ліга Чемпіонів УЄФА 2009/10.
Груповий раунд
Барселона - Динамо - 2:0
29.09.2009. Барселона, Ноу Камп, 68 221 глядач
Барселона: Вальдес, Дані Алвеш, Піке, Пуйоль (к), Абідаль, Туре (Бускетс, 68), Хаві, Кейта, Іньєста (Педро, 46), Мессі, Ібрагімович (Жеффрен, 85).
Тренер - Пеп Гвардіола
Динамо: Шовковський, Вукоєвич, Шевченко, Мілевський (к), Єременко, Гусєв (Нінкович, 86), Маграо (Бетао, 73), Юссуф (Гіоане, 46), Хачеріді, Алмейда, Ярмоленко.
Тренер - Валерій Газзаєв
Голи: Мессі, 26 (1:0), Педро, 76 (2:0).
Динамо - Барселона - 1:2
09.12.2009. Київ, стадіон Динамо ім. Валерія Лобановського. 16 873 глядача
Динамо: Шовковський, Бетао, Вукоєвич, Шевченко, Мілевський (к), Єременко, Михалик, Маграо (Нінкович, 75), Юссуф, Алмейда, Ярмоленко.
Тренер - Валерій Газзаєв
Барселона: Вальдес, Дані Алвеш, Піке (Маркес, 88), Пуйоль (к), Хаві, Іньєста (Педро, 82), Ібрагімович, Мессі, Кейта, Бускетс, Абідаль.
Тренер - Пеп Гвардіола
Голи: Мілевський, 2 (1:0), Хаві, 33 (1:1), Мессі, 86 (1:2).
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