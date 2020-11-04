Барселона – Динамо: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 3 турі Ліги чемпіонів зіграє виїзну гру проти іспанської Барселони.

Ми вирішили згадати усі протистояння київського та каталонського клубів.

Кубок володарів Кубків 1990/91.

1/4 фіналу

Динамо - Барселона - 2:3

06.03.1991. Київ. Республіканський стадіон. 100 000 глядачів

Динамо: Жидков, Лужний, Цвейба (к), Деркач, Ю. Мороз, Беца, Шматоваленко, Заєць, Саленко, Юрченко (Матвєєв, 67), Юран.

Тренер - Анатолій Пузач.

Барселона: Субісаррета, Елера, Алесанко (к), Сакрістан, Серна, Бакеро, Ортега, Стоїчков, М. Лаудруп (Гарсія, 63), Амор, Бегірістайн (Лопес, 88).

Тренер - Йохан Кройф.

Голи: Бакеро, 6 (0:1). Заєць, 34 (1:1). Ортега, 45 (1:2), Стоїчков, 63 - з пенальті (1:3). Саленко, 82 - з пенальті (2:3).

Барселона - Динамо - 1:1

20.03.1991. Барселона. Камп Ноу. 52 000 глядачів

Барселона: Субісаррета, Нандо, Феррер, Р. Куман, Серна, Бакеро, Сакрістан, Стоїчков (Урбано, 89), Салінас (Гойкоечеа, 52), Амор, Бегірістайн.

Тренер - Йохан Кройф.

Динамо: Жидков, Лужний, Беца, Деркач, Шматоваленко, Ковалець, В. Мороз, Заєць, Саленко, Юрченко, Юран.

Тренер - Анатолій Пузач.

Голи: Юран, 62 (0:1), Амор, 90 (1:1).

Ліга чемпіонів УЄФА 1991/92.

Груповий раунд

Динамо - Барселона - 0:2

04.03.1992. Київ. Республіканський стадіон. 48 500 глядачів.

Динамо: Кутєпов, Лужний, Цвейба (к), Безсмертний, Шматоваленко, Грицина, Анненков, Заєць, Саленко, Ю. Мороз, Шаран (Волотек, 76).

Тренер - Анатолій Пузач.

Барселона: Субісаррета (к), Нандо, Гвардіола, Р. Куман, Карлос, Бакеро (Салінас, 65), Надаль, Стоїчков, М. Лаудруп (Бегірістайн, 56), Вітчге, Сакрістан.

Тренер - Йохан Кройф.

Голи: Стоїчков, 33 (0:1), Салінас, 68 (0:2).

Барселона - Динамо - 3:0

18.03.1992. Барселона. Камп Ноу. 53 000 глядачів.

Барселона: Субісаррета (к), Нандо, Гвардіола (Салінас, 73), Р. Куман, Надаль, Бакеро (Амор, 65), Гойкоечеа, Стоїчков, М. Лаудруп, Вітчге, Сакрістан.

Тренер - Йохан Кройф.

Динамо: Мартінкенас, Лужний (Волотек, 9), Цвейба (к), Анненков, Шматоваленко, Грицина, Яковенко, Заєць, Саленко (Квіткаускас, 76), Ю. Мороз, Шаран.

Тренер - Анатолій Пузач.

Голи: Стоїчков, 59 (1:0), Стоїчков, 83 (2:0), Салінас, 88 (3:0).

Попередження: Стоїчков - Заєць, Ю. Мороз.

Ліга Чемпіонів УЄФА 1993/94.

1/16 фіналу

Динамо - Барселона - 3:1

15.09.1993. Київ. Республіканський стадіон. 70 000 глядачів.

Динамо: Кутєпов, Лужний (к), Пономаренко, Безсмертний, Шматоваленко, Ковалець, Мізін, Ребров, Топчієв, Леоненко (Шаран, 76), Шкапенко.

Тренер - Михайло Фоменко

Барселона: Субісаррета (к), Фермер, Гвардіола, Р. Куман, Надаль, Оскар (Салінас, 67), Гойкоечеа, Стоїчков, М. Лаудруп, Амор (Бегірістайн, 60), Іван.

Тренер - Йохан Кройф

Голи: Шкапенко, 5 (1:0), Р. Куман, 27 - з пенальті (1:1), Леоненко, 44 - з пенальті (2:1), Леоненко, 55 (3:1).

Барселона - Динамо - 4:1

29.09.1993. Барселона. Камп Ноу. 90 000 глядачів.

Барселона: Субісаррета (к), Феррер, Гвардіола, Р. Куман, Надаль, Бакеро, Гойкоечеа, Кіке (Карлос, 84), М. Лаудруп, Ромаріо, Бегірістайн (Амор, 59).

Тренер - Йохан Кройф.

Динамо: Кутєпов, Лужний (к), Пономаренко, Безсмертний, Шматоваленко, Ковалець (Грицина, 5), Анненков, Ребров, Топчієв, Леоненко, Шкапенко.

Тренер - Михайло Фоменко.

Голи: М. Лаудруп, 10 (1:0), Бакеро, 18 (2:0), Ребров, 28 (2:1), Бакеро, 48 (3:1), Р. Куман, 68 (4:1).

Ліга Чемпіонів УЄФА 1997/98.

Груповий раунд

Динамо - Барселона - 3:0

22.10.1997. Київ. НСК Олімпійський. 100 000 глядачів.

Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 65), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (к), Косовський, Шевченко, Ребров, Гусін, Максимов (Михайленко, 83).

Тренер - Валерій Лобановський.

Барселона: Хесп, Феррер, Фернанду Коуту, Оскар (Бускетс, 63), Фігу (к) (Чирич, 82), Рівалдо, Серхі, Дюгаррі (Піччі, 80), Луїс Енріке, Райцигер, Рохер.

Тренер - Луї ван Гал.

Голи: Ребров, 6 (1:0), Максимов 32 (2:0), Калитвинцев, 65 (3:0).

Барселона - Динамо - 0:4

05.11.1997. Барселона. Камп Ноу. 86 000 глядачів.

Барселона: Вітор Байя, Феррер, Фернанду Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фігу (к), Джованні (Амор, 53), Рівалдо, Серхі, Чирич, Селадес, Райцигер.

Тренер - Луї ван Гал.

Динамо: Шовковський, Лужний (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулін, Калитвинцев (к) (Максимов, 46), Косовський, Шевченко, Ребров, Гусін (Михайленко, 60), Хацкевич.

Тренер - Валерій Лобановський.

Голи: Шевченко, 9 (0:1), Шевченко, 32 (0:2), Шевченко, 44 - з пенальті (0:3), Ребров, 79 (0:4).

Ліга Чемпіонів УЄФА 2009/10.

Груповий раунд

Барселона - Динамо - 2:0

29.09.2009. Барселона, Ноу Камп, 68 221 глядач

Барселона: Вальдес, Дані Алвеш, Піке, Пуйоль (к), Абідаль, Туре (Бускетс, 68), Хаві, Кейта, Іньєста (Педро, 46), Мессі, Ібрагімович (Жеффрен, 85).

Тренер - Пеп Гвардіола

Динамо: Шовковський, Вукоєвич, Шевченко, Мілевський (к), Єременко, Гусєв (Нінкович, 86), Маграо (Бетао, 73), Юссуф (Гіоане, 46), Хачеріді, Алмейда, Ярмоленко.

Тренер - Валерій Газзаєв

Голи: Мессі, 26 (1:0), Педро, 76 (2:0).

Динамо - Барселона - 1:2

09.12.2009. Київ, стадіон Динамо ім. Валерія Лобановського. 16 873 глядача

Динамо: Шовковський, Бетао, Вукоєвич, Шевченко, Мілевський (к), Єременко, Михалик, Маграо (Нінкович, 75), Юссуф, Алмейда, Ярмоленко.

Тренер - Валерій Газзаєв

Барселона: Вальдес, Дані Алвеш, Піке (Маркес, 88), Пуйоль (к), Хаві, Іньєста (Педро, 82), Ібрагімович, Мессі, Кейта, Бускетс, Абідаль.

Тренер - Пеп Гвардіола

Голи: Мілевський, 2 (1:0), Хаві, 33 (1:1), Мессі, 86 (1:2).

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