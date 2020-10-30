Перша ракетка світу серб Новак Джокович восени 2019 року під час підготовки до турніру ATP500 в Токіо спробував свої сили в сумо.

Новак взяв участь в ранковому тренуванні професійних сумоїстів. Після розминки Джокович вийшов з борцем сумо на дохе (ринг для сумоїстів) і безуспішно намагався зрушити його з місця. Що з цього вийшло - дивіться самі.

По суті тільки після того, як борець піддався, Новак зумів виштовхати сумоїста за межі кола. Не дивно, що сербського тенісиста, переповнювали емоції:

"Боротьба сумо - це священний вид спорту в Японії. Мені вдалося відчути, як це перебувати поруч з цими воїнами. У мене невелика нестача ваги, але я був близький до того, щоб зрушити борця на дюйм. Вони розповіли мені, що їдять як мінімум 10 000 калорій в день, щоб бути сильними і великими. Не впевнений, що коли-небудь зможу домогтися подібних результатів?"

Цікаво, що Джокович вперше грав на турнірі в Токіо і відразу завоював титул. Можливо, в цьому йому допомогло саме тренування з сумоїстами.

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