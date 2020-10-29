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Що з формою? Редкач познущався з Усика

Сьогодні 10:59 Valeriy Ruchka 87 0
Що з формою? Редкач познущався з Усика
Український боксер Іван Редкач заявив, що його співвітчизник Олександр Усик перед боєм з британцем Дереком Чісорою перебуває у поганій формі

На його думку, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (до 90,7 кг) перед поєдинком проти Дерека Чісори перебуває у набагато гіршій формі, ніж перед боєм з росіянином Муратом Гассієвим влітку 2018 року.

"Терміново, де Лапін, тренер Усика? Що у Саші з формою? Де його банки, прес? Саша був з Гассієвим зовсім інший – машина", - написав Редкач.

31 жовтня у Лондоні Усик проведе проти Чісори другий бій у надважкій вазі.

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