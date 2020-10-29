Що з формою? Редкач познущався з Усика

Український боксер Іван Редкач заявив, що його співвітчизник Олександр Усик перед боєм з британцем Дереком Чісорою перебуває у поганій формі
На його думку, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (до 90,7 кг) перед поєдинком проти Дерека Чісори перебуває у набагато гіршій формі, ніж перед боєм з росіянином Муратом Гассієвим влітку 2018 року.
"Терміново, де Лапін, тренер Усика? Що у Саші з формою? Де його банки, прес? Саша був з Гассієвим зовсім інший – машина", - написав Редкач.
31 жовтня у Лондоні Усик проведе проти Чісори другий бій у надважкій вазі.
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