В Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся вечір професійного ММА від компанії UFC. У головному бою шоу росіянин Хабіб Нурмагомедов переміг американця Джастіна Гейджи.

Але андеркарт також був видовищним. Дебютант промоушена американець Філ Гоус менше ніж за 20 секунд нокаутував Джейкоба Малкуна, який також виступив в UFC вперше. Філ з перших секунд почав підтискати суперника до сітки, а потім парочкою бічних відправив опонента на канвас і добив його.

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