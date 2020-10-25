Столичний міський голова та колишній боксер Віталій Кличко заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

"Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, - невтішний",- написам Кличко.

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