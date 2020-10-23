Батьківський план: Як Хабіб Нурмагомедов вшановує пам'ять свого батька

Джерело - Чемпіон.

Уся світова спільнота ММА оплакувала втрату Абдулманапа Нурмагомедова. Він був не тільки відповідальним за рекорд свого сина 28:0, але також був причиною того, що багато борців із Дагестану, потрапили до UFC, включаючи Іслама Махачова, Тагіра Уланбекова, Рустама Хабілова, Умара Нурмагомедова та Абубакара Нурмагомедова.

Але зв'язок між Нурмагомедовим та його батьком вийшов далеко за межі спорту. Він постійно називав свого батька своїм найкращим другом. Після того, як минулого року Нурмагомедов захистив свій титул на UFC 242, репортер запитав, яку пораду він дасть своїм мільйонам молодих шанувальників по всьому світу. Він відповів: "Поважайте своїх батьків".

"Стосунки між ними це щось таке, чого я ніколи не бачив", - сказав менеджер Нурмагомедова Алі Абделазіз. "Це змусило мене думати:" Ого, ось такі стосунки мені потрібно мати з власними синами".

Багато з оточення Нурмагомедова повторили розповідь про те, як непереможений чемпіон справився з такою особистою втратою. Він зробив це насамоті.

Абделазіз не пам'ятає, хто саме зателефонував йому в липні, щоб повідомити новини, але він впевнений, що це був не Нурмагомедов. Він знає це, тому що чітко згадує, як цілими днями не розмовляв з Нурмагомедовим. Це буу найдовший період, коли вони не розмовляли із тих пір, як Абделазіз почав співпрацювати з ним у 2016 році.

"Ми розмовляємо не раз на день", - продовжує Абделазіз. "Це було вперше, коли ми цього не зробили. Пройшло чотири-п’ять днів, перш ніж ми поговорили. Я дав йому час. Я не знав, у якому душевному стані він перебуває".

Після смерті батька Нурмагомедов не робив жодних негативних публічних коментарів і кілька тижнів нічого не публікував у соціальних мережах. Коли він знову вийшов на публіку, це було у формі вшанування його батька в Instagram. Він закінчив пост цими словами з ісламських писань: "Мій Господь, помилуй їх, як вони виховали мене [коли я був] малий".

Не минуло й тижня, як Нурмагомедов зробив другу публікацію в Instagram. Почалося: "Навчання триває". Його титульний бій проти Гейджи був оголошений пізніше того ж дня.

"Я ніколи не запитував його про бій у той час, і UFC ніколи не запитували, коли він повернеться", - пригадав Абделазіз.

У нього є своє прізвище, і його спадщина приєднана до спадщини його батька .

"Одного разу він зателефонував і сказав: "Я збираюся битися". І це було все".

Одна з найважливіших перемог у кар'єрі Нурмагомедова сталася 13 місяців тому в Абу-Дабі, коли він переміг тимчасового чемпіона Дастіна Пор'є на UFC 242.

Це було важливо тим, що він уніфікував титул UFC у легкій вазі, і це сталося на Близькому Сході, де мусульманська віра Нурмагомедова має величезну фан базу. Значимість зросла завдяки тому, що його батько вперше в кар'єрі Хабіба в UFC був у кутку сина. Раніше Абдулманап не міг цього зробити через проблеми з візами.

Коли Нурмагомедов думає про підхід до октагону без батька в Абу-Дабі в суботу, він визнає, що не знає, як почуватиметься.

"Хто знає, як я буду, як я буду почуватися всередині клітки. Ніхто не знає", - сказав Нурмагомедов.

Однак одне, що матиме Нурмагомедов, - це те, що вони з Хав'єром Мендесом називають "планом батька", що є по суті всім, що навчив його батько в боях - боротьба.

Мендес посміхається, обговорюючи це, бо це певною мірою іронічно. Мендес - колишній чемпіон з кікбоксингу з більш ніж 30-річним досвідом. Але якби це залежало від нього, Нурмагомедов ніколи не завдав би жодного удару.

"Це досить просто; це чорно-біле. Він найкращий боєць на землі, мабуть, в історії. Чому я хотів би, щоб він займався чимось іншим? Ви не можете прирівняти кількість часу, який він витратив на роботу у стійці зі мною і кількість часу, який він провів зі своїм батьком. Це неможливо. І це єдине, про що ми справді говоримо, що стосується його батька - дотримання плану батька. Оскільки 95% того, що робить Хабіб, це знання, які він отримав від свого батька", - сказав Мендес.

"Його батько був не надто голосистим - я, мабуть, голосніший за його батька, - але він був дуже, дуже уважним", - говорить Мендес. "Йому подобалася дисципліна.. Не витрачайте час нікому, хто тут прийшов на роботу - це була його річ"

Хоча титульний поєдинок Нурмагомедова проти Гейджи є найбільшим поєдинком його команди цього місяця, четверо його товаришів по команді мали запланованні змагання під час поточного п'ятитижневого Бійцівського острова UFC.

Для Нурмагомедова ця команда дагестанських бійців є спадщиною його батька. До групи Абдулманапа ніколи не було бійців UFC з цього зруйнованого війною регіону світу. І певним чином, спадщина Абдулманапа все ще пишеться, оскільки низка його дагестанських бійців лише розпочала кар’єру UFC.

"Хабіб взяв на себе роль свого батька", - вважає Мендес. "Щодня він звертається до команди на килимках так само, як це робив його батько. Всі вишиковуються в лінію, і він розмовляє з ними, а потім вони роблять свою рутину. Це Хабіб, і це теж був його батько.

"Саме те, що робив його батько, зараз робить Хабіб".

Мендес лише раз чув, як Нурмагомедов обговорював план кінця своєї кар'єри. Це було в квітні 2019 року, коли Мендес відвідав Нурмагомедова та його батька в Дагестані. На той момент рахунок Нурмагомедов був 27:0, і його батько хотів, щоб він пішов зі спорту з рахунком 30:0, при цьому один з останніх матчів відбувся проти колишнього чемпіона у двох вагах Жоржа Сен-П'єра.

"Я ніколи не чув, щоб вони обговорювали щось подібне, і це був єдиний раз, коли я бачив, як він говорив про це", - сказав Мендес. "Ми були в машині, їдучи до тренажерного залу. У нас не було інтимної розмови про це чи щось подібне, але вони обговорювали це".

Протягом останніх 18 місяців ця розповідь обговорюється в суспільстві - частково тому, що батько Нурмагомедова сказав російській газеті: "Для Хабіба досить 30:0".

З одного боку, неважко припустити, що це повинен бути план кінця кар’єри Нурмагомедова. Але якщо ви запитаєте його, він скаже, що не знає. Він заінтригований ідеєю 30:0 - "Флойд Мейвезер з ММА", як він це називає, - і йому подобається ідея боротьби зі Сен-П'єром. Він відкритий для того, щоб піти шляхом, який батько виклав йому в машині в 2019 році, - або знайти свій.

Наразі, у розпал неймовірно важкого року, здається, що найбільше чого хоче Нурмагомедов - це конкуренція, яку він шукав і знав усе своє життя. Це, мабуть, пояснює, чому перші слова, які Нурмагомедов сказав на публіці цього літа, після вшанування свого батька, були зосереджені навколо навчання.

"У мене є причина, чому я тут", - сказав Нурмагомедов. "Навіщо мені цей бій? Я вже один із найвеличніших. У мене є гроші. У мене є ім'я. У мене є бізнес. У мене є сім'я, діти. Навіщо мені цей бій? Одне. Я люблю конкуренцію. Я люблю це . Тому я тут".

Будучи тренером ММА з 1996 року, Мендес бачив, як бійці змагаються за будь-якої ситуації, яку тільки можна собі уявити. UFC 254 не буде його першим досвідом виїзду спортсмена, який стикається з особистими втратами.

"Мені здається, ці хлопці дають більше", - сказав Мендес. "Вони роблять більше. Вони хочуть більшого. Вони втратили кохану людину і їм не шкода себе. Вони намагаються вшанувати своїх близьких, виходячи на вулицю і ставши чимось більшим, ніж були раніше. Це не завжди так, але зазвичай я вважаю, що мої хлопці були сильнішими.

"І я цього ж чекаю від Хабіба".

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