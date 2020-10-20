20 жовтня 1949 року народився видатний легкоатлет Валерій Борзов.

На Олімпіаді 1972 року український спортсмен розпочав у спринті нову епоху.

Прибувши до Мюнхена, спортсмен одразу прикував до себе увагу журналістів. Запевняли, що це — найбільший козир радянської збірної, тож перед стартом саме його називали головним претендентом на нагороду. І байдуже, що його суперники — імениті легкоатлети зі Штатів та Ямайки. Мюнхенська Олімпіада мала бути його тріумфом.

Легендарний забіг на 100 метрів — сам спортсмен пізніше згадував, що вже на 60 метрах відчув, що всі суперники позаду. А в голові крутилася лише одна думка: невже вигравати олімпійський фінал настільки просто.

Журналісти захоплено писали, що Борзов розпочав у спринті нову епоху, а суперники, переглядаючи відео помітили, що українець протягом 10 секунд не раз змінював тактику бігу.

За кілька днів наступний забіг – 200 метрів. І знову перемога. Це був перший тріумф на найкоротших дистанціях білошкірого атлета на Олімпійських іграх після 1936 року, відколи там почали домінувати темношкірі атлети.

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