Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться перша гра віцечемпіона України в груповому раунді Ліги чемпіонів 2020/2021. Динамо прийме туринський Ювентус.

За всю історію команди провели 4 очних зустрічі. Явна перевага на стороні італійського гранда - 3 перемоги при одній нічиїй.

Ліга чемпіонів 1997/1998

1/4 фіналу

04.03.1998 Ювентус - Динамо 1:1 (Індзагі, 69 - Гусін, 66)

18.03.1998 Динамо - Ювентус 1:4 (Ребров, 54 - Індзагі, 29, Індзагі, 65, Індзагі, 73, Дель П'єро, 87)

Підопічні Лобановського того сезону в групі залишили позаду себе ПСВ, Ньюкасл і Барселону. Так, це саме тоді "біло-сині" забили каталонцям сім "сухих" м'ячів у двох іграх! В 1/4 фіналі кияни потрапили на Ювентус, який пройшов у плей-оф завдяки другому кращому показнику серед команд, що зайняли другі місця.

Перша зустріч дала певні надії киянам. У Турині на гол Гусіна господарі відповіли точним пострілом Індзагі. Втім, в матчі-відповіді на НСК Олімпійський Юве показав свій клас. Феєрив той же всемогутній Піппо, який оформив хет-трик у ворота Шовковського. Ще один точний удар завдав Дель П'єро, а Реброву вдалося хіба що розмочити рахунок. В тому сезоні підопічні Ліппі дійшли до фіналу турніру, однак гол Міятовича в результаті подарував Кубок мадридському Реалу.

Ліга чемпіонів 2002/2003

Груповий етап

24.09.2002 Ювентус - Динамо 5:0 (Ді Вайо, 14, Дель П'єро, 22, Ді Вайо, 52, Давідс, 67, Недвед, 79)

13.11.2002 Динамо - Ювентус 1:2 (Шацьких, 50 - Салас, 53, Салаєта, 61)

Через п'ять сезонів команди знову перетнулися, цього разу вже в групі. Перша зустріч на Делле Альпі закінчилася крахом для киян. Дубль Ді Вайо разом з точними ударами Дель П'єро, Давідса та Недведа встановили непристойний рахунок 5:0.

А ось зустріч в Києві в останньому турі була складнішою для суперника. Але все одно Юве святкувало перемогу.

До слова, в тому таки сезоні Ювентус знову дійшов до фіналу турніру, в якому в серії пенальті поступився Мілану з Андрієм Шевченком.

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