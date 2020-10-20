Гравець Фламенго отримав жахливу травму

Жахливу травму в матчі 17-го туру чемпіонату Бразилії між командами Корінтіанс і Фламенго (1:5), отримав 27-річний захисник гостей Густаво Енріке.

На 38-й хвилині гравець пішов у стик, що призвело до неприємної травми. Захисник зумів самостійно покинути поле, але на його шортах виднілися плями крові, а сам Густаво ридав і закривав обличчя футболкою.

Після матчу в клубі повідомили, що захисник пошкодив праве яєчко та пройде поглиблене медичне обстеження.

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