Джерело - Чемпіон.

Колишній боксер В’ячеслав Узелков, який балотується у мери Вінниці від "Опозиційної платформи — за життя", роздавав людям кашу та агітував за себе і партію. Поліція порушила кримінальну справу за фактом підкупу виборців.

Про це повідомляють пресслужба поліції області та громадянська мережа ОПОРА.

Слідчим відділом Вінницького відділу поліції, на підставі публікацій в ЗМІ та соцмережах про вказану подію, розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.160 КК України (підкуп виборців)".

Санкція статті - обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі від двох до шести років.

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