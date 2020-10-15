Фото дня. Асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Андреа Малдера, асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка, на своїй сторінці в Instagram опублікував фото схеми збірної України під час матчу з Іспанією (1:0), а також прокоментував перемогу над підопічними Луїса Енріке.

"За кожним успіхом завжди стоїть спільна робота з персоналом і тренером, який повинен взяти на себе відповідальність. Дякую гравцям за їх готовність і прихильність"

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