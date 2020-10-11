Ломаченко - Лопес: американський боксер тренується на груші із зображенням українця

У мережі з'явилося відео підготовки чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса до бою проти володаря титулів WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка.

Лопес тренує удари на груші із зображенням Ломаченка.

На іншій стороні груші зображений сам Лопес, проте по ній американець не бив.

"Теофімо Лопес вивів візуалізацію суперника на новий рівень", - наголошується в підписі до відео, яке в Instagram опублікував Top Rank.

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