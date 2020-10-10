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У Африці страус увірвався в перегони велосипедистів

Сьогодні 10:34 Valeriy Ruchka 139 0
У Африці страус увірвався в перегони велосипедистів

Якби в Олімпійських іграх брали участь дикі тварини, то у людства не було б жодного шансу на перемогу. Чому ми так вирішили? Бо побачили кумедне відео з велосипедистами, яких обігнав страус!

У Національному парку Кейп-Пойнт, що в Південно-Африканській Республіці, проходили змагання серед велосипедистів, але в якийсь момент на дорозі з’явився велетенський страус, який змусив спортсменів неабияк попітніти.

Швидкісний тріумф пернатого зняв на камеру один з учасників велоперегонів. На захоплюючих кадрах видно, як страусу вдалося обігнати майже усіх гравців, але лідера він так і не наздогнав. Ймовірно, птах вирішив, що великий спорт не для нього.

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