Джерело - Чемпіон.

9 жовтня 1999 року Андрій Шевченко забив один з головних голів у своїй кар'єрі, а голкіпер росіян Алєксандр Філімонов допустив найгрубішу помилку на футбольному полі.

За кілька хвилин до кінця матчу Росія вела 1:0 і виходила безпосередньо на Євро-2000. Але гол Шевченка призвів до того, що з 1-го місця в групі на Євро поїхала Франція (і виграла його), а Україна вийшла в стики, де її зупинила Словенія.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua