Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів

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Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань направили до суду кримінальне провадження за звинуваченням співробітника Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України в тому, що він під час службових відряджень самовільно відлучався з місця служби, щоб бути арбітром на футбольних матчах.

"Вважаючи, що керівництво не буде перевіряти і контролювати його фактичне перебування у відрядженнях за певними місцями несення обов'язків військової служби, не отримавши відповідних дозволів начальника, даний співробітник СБУ більше 10 разів самовільно виїжджав в інші міста України, де брав безпосередню участь в суддівстві футбольних матчів в якості арбітра", - розповів начальник управління з розслідування військових злочинів Головного слідчого управління ГБР Ярослав Льошенко.

У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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