"У мого суперника за плечима великий багаж досвіду, велика кількість поєдинків. Він боксував з багатьма відомими іменами, володів регіональними титулами по WBC. Це і є його перевагою. Ми вивчали його манеру бою, розробили план, щоб здолати його, та рухатися далі", - зазначив Денис Берінчик.