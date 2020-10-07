Джерело - Чемпіон.
Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик зустрівся з суперником Віорелом Сіміоном в рамках відкритого тренування в ТРЦ Gulliver. Завтра в Equides club суперники проведуть десятираундовий бій, на кону якого титул WBO International, яким володіє Денис.
Також фізичну форму один одного напередодні бою оцінили учасники андеркарду Василь Чеботар та Олександр Абрамян. Вони зійдуться у восьмираундовому протистоянні.
Нагадаємо, медіапартнером заходу є сайт champion.com.ua.
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