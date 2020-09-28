Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням

Джерело - Чемпіон.

Лестер здобув розгромну перемогу над Манчестер Сіті завдяки хет-трику Джеймі Варді.

Цей матч став історичним як для Варді, так і для наставника Ман Сіті - Пепа Гвардіоли:

Гвардіола-тренер вперше в кар'єрі пропустив 5 голів;

Варді оформив два з трьох хет-триків у ворота команд Пепа. Одного разу Ліонель Мессі забив три голи - це сталося в рамках групового етапу Ліги чемпіонів;

Варді забив команді Пепа вже вісім м'ячів у чемпіонаті Англії. Ніхто більше не забивав команді Гвардіоли так часто;

У цьому поєдинку Варді заробив відразу два пенальті. Це вже 18-й і 19-й зароблені пенальті англійцем в турнірі. Раніше лише одному футболісту вдавалося подібне - це гравець "городян" Рахім Стерлінг;

Варді - перший з 2004 року футболіст АПЛ, який заробив два пенальті в одній грі і сам же їх реалізував;

Лестер - перша команда в АПЛ, яка реалізувала три пенальті в одному матчі;

Лестер вперше в історії стартував з трьох перемог у чемпіонаті Англії. Лестер прямо зараз на першому місці завдяки кращій різниці.

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