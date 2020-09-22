Гра Другої ліги в Харкові закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися

Джерело - Чемпіон.

Величезним скандалом завершилася гра 3 туру Другої ліги між Нікополем і новоствореним харківським Металом.

Трансляція, яка відбувалася на клубному YouTube-каналі ФК Метал супроводжувалася російськомовним коментарем відомого футбольного блогера Андрія Колесника. Очевидно, що даний факи викликав обурення в мережі. Зокрема, відомий харківський журналіст Дмитро Шевченко, гостро засудив дії футбольного клубу.

"Ганьба дня у Другі лізі: ФК Метал найняв російськомовного коментатора", - написав журналіст у Facebook.

Пост Шевченка викликав неабиякий резонанс, хоча був один коментар, на який особливо хотылося б звернути увагу.

Співробітник ФК Метал Сергій Вакуленко закликав журналіста заткнутися.

"Дмитре, заткнися та стрибай у вишиванці. Мова йому як кістка в горлі, не будь останнім мудаком в Україні", - написав Вакуленко.

Зазначимо, що Вакуленко (на фото вище) є офіцером служби безпеки ФК Метал, а раніше обіймав цю ж посаду в Металісті часів Ярославського.

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