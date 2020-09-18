 Любов до машин у мене ще з самого дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін | Блоги | Champion.com.ua
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Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін

Сьогодні 10:09 Valeriy Ruchka 287 0
Любов до машин у мене ще з дитинства - український пілот Формули-4 Іван Пеклін

Джерело - Чемпіон.

У 16 років він став наймолодшим чемпіоном України з картингу. А зовсім нещодавно 18-річний український пілот вперше в історії виграв гонку Формули-4. Іван став переможцем другої гонки другого етапу на знаменитій трасі в Маньї-Кур (Франція).

- Як ти потрапив в автоспорт і чому саме він?

  • Любов до машин у мене ще з самого дитинства. Мабуть, ще коли я почав щось розуміти. У мене всі іграшки були машини, найулюбленіші мультики - "Тачки", все було пов'язано з машинами, тільки з ними. Потім мені тато якось сказав, що є така професія гонщик, що можна їздити на машинах і заробляти цим на життя. Тоді я спалахнув цією ідеєю і почав займатися картингом. У 7 років я вперше сів за кермо карту, а в 9 років почав займатися професійно. У 18 я вперше виступив на Формулі-4.

- Як проходять тренування у вашому виді спорту?

  • Так, це вид трохи специфічний. Якщо ми, наприклад, візьмемо футбол, то поле тут всюди однакове, а гоночні траси є унікальними, такої траси немає більше ніде у світі і ми не можемо тренуватися постійно на різних трасах, тому що це дуже дорого, вони знаходяться далеко одна від одної. Тому ми багато займаємося на гоночному симуляторі. Це комп'ютерна гра, але вона зроблена професіоналами і вона відрізняється від ігор, які можна просто звантажити в інтернеті, щоб погратися. Ці ігри максимально наближені до реальності: там точно такі ж траси, адаптивні машини. Ми тренуємося і відточуємо наші навички. Також ми дуже багато займаємося у спортзалі. Для того, щоб бути витривалим я особисто полюбляю їздити на велосипеді. Проїжджаю 70-80 км на день, тому що нам потрібно розвивати свої фізичні здібності. Ну і звичайно, це реакції, координація. Наприклад, я вмію жонглювати, багато займаюся на розвиток реакції з тенісними м'ячиками чи іншими приладами. 

- У Мережі є ваше фото з Міхаелем Шумахером. Він твій кумир?

  • Так, Міхаель Шумахер - це мій кумир. Я ще був маленьким, коли він їздив на Формулі-1, а коли підріс, то передивлявся його гонки. А зустрівся я з ним у лютому 2013 року на картинговому треку в Італії. Він приїхав тоді зі своїм сином Міком тренуватися на картингу. Я його побачив і підійшов, щоб сфотографуватися.

- Що потрібно пілотові, щоб потрапити у Формулу-1?

  • Звичайно, треба показувати швидкість. Треба бути найшвидшим, показувати хороші результати і перемагати. Мати спонсорів, тому що дорога до Формули-1 достатньо довга і дуже дорога. І, я думаю, треба трохи успіху, тому що у Формулі-1 тільки 20 пілотів і на кожен сезон іноді з'являється 1 чи 2 місця, а гонщиків у світі дуже багато, тож конкуренція дуже висока. Тому потрібно трохи удачі. Але основне - це швидкість.

- Автоспорт - досить дорогий вид спорту. Скільки команда у Формулі-4 приблизно витрачає на сезон?

  • Розумієте, просто я не дуже знаюся у фінансових справах, тому що у мене є для цього менеджери. Головний фінансовий менеджер - це мій батько. Ми з ним розділили обов'язки. Тобто я багато займаюся для того, щоб показувати високу швидкість на трекові і хороші результати, а батько і менеджерська агенція займаються пошуком спонсорів, місць у командах, найкращих пропозицій.

- Ти зовсім нещодавно виграв гонку Формули-4. Це найвагоміша перемога у твоїй кар'єрі?

  • Так. До цього я займався багато картингом. Я дворазовий чемпіон України по картингу і майстер спорту. Але оскільки я перейшов у наступну категорію, це Формули. До цього це було 3 місце на минулому етапі і був мій перший подіум у Формулах. А ось тепер я здобув першу перемогу, і, так, це найбільше моє досягнення поки що.

- Ти виступаєш за якусь команду?

  • Це залежить від чемпіонату. У більшості випадків у Формулах-4, у Формулі-3 виступають різні команди, як у Формулі-1. Але цей чемпіонат відрізняється. Він проходить у форматі академій, тобто команд немає. Машини, механіків, інженерів - усе дає Федерація автоспорту Франції. Тому всі пілоти знаходяться в однакових умовах. У нас у всіх однакові машини, мотори, налаштування машини, однакові шини, бензин. Щоб показувати швидкість, треба бути найкращим. Ми обрали цей чемпіонат, бо в інших чемпіонатах сильна команда допомагає тобі бути швидким, а у слабкій команді пілот нічого не може зробити. А тут все можна зробити тільки своїм скілом.

- Як ти оцінюєш автоспорт в Україні?

  • Хотілося б, щоб він був більш розвиненим, ніж він є зараз. Але я вірю в те, що коли я буду перемагати і стану гонщиком Формули-1, цікавість до автоспорту в нашій країні сильно підніметься. А коли є інтерес у людей, то тоді з'являться і фінанси, і треки збудують.

- У тебе є хобі?

  • Взагалі я дуже люблю спорт. Я займався тенісом раніше, не професійно, але виступав навіть у деяких турнірах. Також я займався боксом 2 роки. Біг, плавання, велосипед. Я за здоровий спосіб життя. Мені просто подобається спорт. Із неспортивних хобі - мені подобається готувати. Також дуже люблю подорожувати. Я відвідав багато країн. Мені дуже подобається пізнавати щось нове, дивитися різні місця, знайомитися з новими людьми. Тож коли я приїжджаю в якусь країну і в мене є день-два вихідних, то я ніколи не сиджу в номері, а знайомлюся з новою країною.

- Назви ТОП-3 найулюбленіші країни і ТОП-3 найулюбленіших гоночних треків.

  • Країни: Україна, звичайно. Також мені дуже подобається Італія, Франція і Німеччина.
  • Траси: Найулюбленіша - це Сепанг, яка знаходиться в Малайзії. Далі, мабуть, Манігур. Це складна траса і вона не на 100% підходить до мого стилю підготування. Але там я здобув свою першу перемогу. Тому вона однозначно мені подобається. І третя траса - Абу-Дабі. Це ті траси, на яких я їздив. А з тих, на яких я не їздив, але дуже хочу - це бельгійська Спа-Франкоршам. Я буду на ній виступати цієї осені.

Валерій Ручка

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