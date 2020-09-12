 Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України | Блоги | Champion.com.ua
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Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України

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Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України

Сьогодні, 12 вересня, святкує 26-річчя наша тенісна прима Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна виграла 16 турнірів WTA, та стала першою українкою в історії, яка перемогла на Підсумковому чемпіонаті. Однак її найзаповітніша мрія наразі залишається нереалізованою. Турнір Grand Slam так і не підкорився українці.

Еліна активно ділиться особистими фото на своїй сторінці в Instagram.

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