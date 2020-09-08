Джерело - Чемпіон.

32-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО), чемпіон світу за версією WBC e суперважкій вазі, продовжує активну підготовку до реваншу з 34-річним американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Ф'юрі тренується разом зі своїм 21-річним братом Томмі (3-0, 2 КО). В одному з тренувальних спарингів Томмі відправив Ф'юрі в нокаут ударом по корпусу. Втім, насправді Тайсон більше прикидався.

View this post on Instagram And the new @tommytntfury #BODYSNATCHER A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on Sep 7, 2020 at 2:57pm PDT

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