Луческу не місце в Динамо! Ультрас київського клубу відповіли головному тренеру

Головний тренер Динамо Мірча Луческу нещодавно заявив, що нейтрально ставиться до протестів ультрас київського клубу.

Фахівець сказав:

"Мені немає діла до них, це група ультрас, яких хтось підштовхує до цього. Зрештою, це навіть не має значення. Мені це не цікаво"

Уболівальники не забарилися із відповіддю:

"До протестів нас підштовхує поняття принципів та честі. Ми не можемо дозволити тренувати команду людині, яка свідомо багато років створювала конфронтації на рівному місці та ставила під сумнів будь-які здобутки клубу Динамо Київ, його гравців та тренерів".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua