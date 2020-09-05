 22 роки тому збірна України вперше переграла Росію. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Історичний матч. 22 роки тому збірна України вперше переграла Росію

Сьогодні 11:05 Valeriy Ruchka 509 0
Історичний матч. 22 роки тому збірна України вперше переграла Росію

Джерело - Чемпіон.

5 вересня 1998 року збірна України в результативному матчі перемогла росіян із рахунком 3:2.

Уперше з часу розпаду Радянського Союзу між собою зустрілись вже самобутні національні команди, які ще 7 років тому складали хребет знаменитої збірної СРСР.

На той момент рейтинг ФІФА декларував за триколірними 29-ту сходинку в списку найсильніших команд планети.

Тоді, як Україна перебувала лише на 68-му місці, одразу попереду збірної Зімбабве.

Україна: Шовковський Олександр, Гусін Андрій, Микитин Володимир, Головко Олександр, Ващук Владислав, Дмитрулін Юрій, Скаченко Сергій (Калитвинцев Юрій, 46), Попов Сергій, Ковальов Сергій (Кривенцов Валерій, 87), Шевченко Андрій, Ребров Сергій.

Росія: Харін Дмітрій, Мінько Валєрій, Чугайнов Ігорь, Ковтун Юрій, Яновскій Ігорь, Сємак Сєргєй (Чєрчєсов Стас, 73), Онопко Віктор, Канчельскіс Андрєй (Карпін Валєрій, 71), Алєнічєв Дмітрій (Мостовой Алєксандр, 64), Коливанов Ігорь, Варламов Євгєній.

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