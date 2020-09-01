Джерело - Чемпіон.

Керівник нашого сайту Дмитро Копій звернувся до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та президента УАФ Андрія Павелка з проханням відмовитись від деяких радянських гасел.

"У мене пропозиція до наших спортивних керівників, особливо до Вадима Гутцайта та Андрія Павелка. Ви пам'ятаєте в якій країні ми живемо? Ви в курсі, що всією країною йде активна декомунізація?

До чого ці питання? Я поясню. Я граю у футбол в різних змаганнях - футбол, футзал, інші формати змагань, навіть в ветеранських турнірах беру участь.: І що я чую, коли команди виходять на поле? Ви це прекрасно знаєте: "Командє сопєрніка наш прівєт" або "Командє сопєрніка фізкульт-прівєт". Можна я скажу матом (вибачте): що це за постна хуйня? На дворі 2020 рік!

У січні цього року я був в Іспанії на турнірі, у якому брали участь 24 команди, з України разом з родинами в далеку Бенальмадену, що за 4000 км від Києва, прилетіли 14 команд. Перед початком одного з матчів, у якому грали дві українські команди, я почув те, від чого моє серце забилося втричі частіше, я почув те, що повинно лунати перед кожним футбольним, гандбольним, футзальним чи будь-яким іншим спортивним змаганням в Україні. Одна команда прокричала "Слава Україні", друга відповіла "Героям Слава"! І ви знаєте, це було неймовірно! І ніяких там фізкульт-прівєтов від наших дєдов. Давайте поширимо цю ідею і проведемо декомунізацію в нашому спорті. Наші діти не повинні пам'ятати фізкульт-прівєтов!" - написав журналіст на власній сторінці у Facebook.

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