Зеленський отримав чорний пояс із карате

Президент Володимир Зеленський став володарем чорного поясу з карате.

Про це повідомляє його пресслужба.

У карате чорний пояс – це найвищий ранг. Щоб його здобути, бійці роками відточують свою майстерність. Однак Зеленському не довелося займатися східним єдиноборством, щоб отримати таку почесну відзнаку.

Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву-2.

Повідомляється, що після закінчення заняття вихованці школи подарували президенту диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою і назвою виду спорту – традиційне карате.

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