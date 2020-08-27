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Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко

Сьогодні 11:30 Андрій Твердохліб 147 0
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко

Джерело - Чемпіон.

Цієї суботи, 29 серпня, на MEGOGO відбудеться ексклюзивна прем’єра фільму "Папаченко", що розповідає історію тренера-батька відомого українського боксера Василя Ломаченко. Автор сценарію та режисер – Сергій Долбілов.

Трейлер філь

"Папаченко" – документальна історія про Анатолія Ломаченка – одного із найвідоміших і, водночас, найзагадковіших особистостей сучасного професійного боксу. Двічі обраний кращим тренером світу на думку Асоціації американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA). Батько і незмінний тренер дворазового олімпійського чемпіона і нині кращого боксера світу рound-for-pound Василя Ломаченка. До цього – тренер "золотої" збірної України, яка на Олімпіаді в Лондоні виборола загальнокомандну першість.  Анатолій Ломаченко не бере участі в пресконференціях, не дає інтерв'ю та не любить публічності і підвищеної уваги до своєї персони.

У фільмі про Анатолія Ломаченка взяли участь найтитулованіші і найближчі його вихованці – чемпіони світу Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик. До зйомок в проєкті також приєднався близький друг Анатолія Ломаченка – спортивний психолог, який тривалий час працює разом з ним та, по суті, є правою рукою протягом тренувального процесу. 

Фільм покаже чимало унікальних матеріалів із життя видатного тренера. Серед яких є й архівні відео із тренування Василя і Анатолія Ломаченків початку 90-х років минулого століття, і з нинішнього часу. З батьком і сином знімальна група співпрацює відколи Василь розпочав професійну кар'єру. Автори фільму відвідали більшість боїв Ломаченка, під час яких відзняли ексклюзивні матеріали із-за лаштунків. У фільмі використані матеріали, зняті у Каліфорнії та на Батьківщині Ломаченко в Білгород-Дністровському. 

Кінострічка вже отримала міжнародне визнання та стала лауреатом Міланського фестивалю спортивних фільмів у 2019 році. Прем’єра в Україні відбуватиметься вперше.

Вже із 29 серпня фільм "Папаченко" буде доступний до перегляду за поштучним продажем у розділі "Прем’єри" на MEGOGO. Вартість фільму складатиме 89 грн у HD-якості та 59 грн у SD-якості, оренда фільму на два дні коштуватиме 49 грн та 19 грн відповідно.

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