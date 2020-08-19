Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського

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Прогноз на матч "Ліон" - "Баварія": "Баварія" заб’є більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.7

Команда-монстр проти команди-сенсації. Проти Барселони мюнхенці продемонстрували футбол наближений до ідеального. Натомість Ліон винайшов формулу знищення грандів і тепер команду Руді Гарсії усі сприймають повноцінним претендентом на фінал. Як може завершитися цей матч аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Внутрішній сезон засмутив усіх прихильників Ліона. Команда Гарсії фінішувала 7-ю в достроково завершеному чемпіонаті Франції. З Кубку Франції Ліон вилетів у півфіналі (1:5 від ПСЖ), а фінал Кубка ліги команда програла тому ж "ПСЖ" в серії пенальті (5:6). На сьогодні "Ліон" залишається без путівки в єврокубкові турнірі наступного сезону.

У ЛЧ Ліон виграв лише 4 з 9 матчів цього сезону. При цьому, французи не вигравали два матчі поспіль. Після перемоги у них завжди йде нічия чи поразка. У плей-офф Ліон пройшов Ювентус (1:0 вдома і 1:2 на виїзді) та Ман Сіті (3:1). Ліон вдруге в історії клубу пробився у півфінал ЛЧ. Вперше вони потрапили туди 10 років тому і поступилися на тій стадії саме Баварії.

Мюнхенський клуб впевнено виграв чемпіонат і Кубок Німеччини. Переможна серія "Баварії" в усіх турнірах триває 19 матчів. Команда вже забила за сезон 155 м’ячів – це рекорд клубу. В останніх 4-х матчах команда Ганса-Дітера Фліка забивала мінімум 4 м’ячі.

У ЛЧ Баварія цього сезону виграла усі 9 матчів (забила 39 голів) і повторила рекордну серію Барселони в сезоні-2002/03. В 1/8 фіналу мюнхенці пройшли Челсі (3:0 і 4:1), а в чвертьфіналі – Барселону (8:2). Баварія – перший клуб в історії ЛЧ, який забив 8 м’ячів в матчі на стадії плей-офф. Мюнхенці вп’яте за останні 7 років вийшли в півфінал ЛЧ. Усі 5 останніх спроб закінчились для Баварії невдало – команда неодмінно програвала якомусь іспанському клубу.

На офіційному рівні клуби зіграли 8 матчів: 4 перемоги Баварії, 2 перемоги Ліона, 2 нічиї. Останні три зустрічі виграли мюнхенці. Остання перемога Ліона датована сезоном-2003/04. Тоді в групі ЛЧ французи перемогли в Мюнхені 2:1.

Ліон – Баварія. Прогноз

Баварія переможе, але розгрому не буде. Швидше за все, команда Фліка заб’є і виграє обидва тайми. Ліон чинитиме гідний спротив і на один гол точно награє.

Ліон - Баварія: Баварія виграє обидва тайми – 2.3

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