Про дискваліфікацію Прищепи та атаку на Гармін - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.
Пейсмейкери - подкаст про біг і навколобігову тусовку. Про усі новини зі світу легкої атлетики, інтерв'ю з професіоналами і не тільки.
Подкаст створили полтавські бігуни-любителі Валерій Ручка та Марина Мельничук: "Ми приємно вражені тим, наскільки зростає кількість бігунів в Україні з кожним роком. І більшість намагається вникнути в цей вид спорту, цікавиться різними питаннями щодо бігу. Але не завжди є час та можливість почитати статтю чи подивитись відео. А от подкаст - це оптимальний формат для того, щоб розширювати свій біговий кругозір. Його можна слухати просто під час пробіжки, поєднуючи приємне з корисним. Ми, як автори "Пейсмейкерів", будемо старатись тримати руку на пульсі й охоплювати всі теми, які цікавлять бігову спільноту".
Пейсмейкери у Facebook, Instagram.
У першому випуску:
- Лондонський марафон бігтимуть лише двоє учасників;
- Гармін заплатив 10 млн. хакерам;
- В Україні створили новий біговий вид спорту;
- Українську чемпіонку дискваліфікували після допінг-тесту
- Вчені створили трек для збільшення темпу бігу
- Крос може знову стати частиною Олімпійських ігор
- Діамантову лігу скасовували у кількох містах;
- "Найкі" випустив рекламу про об’єднуючу силу спорту;
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua