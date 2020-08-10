Про дискваліфікацію Прищепи та атаку на Гармін - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

Пейсмейкери - подкаст про біг і навколобігову тусовку. Про усі новини зі світу легкої атлетики, інтерв'ю з професіоналами і не тільки.

Подкаст створили полтавські бігуни-любителі Валерій Ручка та Марина Мельничук: "Ми приємно вражені тим, наскільки зростає кількість бігунів в Україні з кожним роком. І більшість намагається вникнути в цей вид спорту, цікавиться різними питаннями щодо бігу. Але не завжди є час та можливість почитати статтю чи подивитись відео. А от подкаст - це оптимальний формат для того, щоб розширювати свій біговий кругозір. Його можна слухати просто під час пробіжки, поєднуючи приємне з корисним. Ми, як автори "Пейсмейкерів", будемо старатись тримати руку на пульсі й охоплювати всі теми, які цікавлять бігову спільноту".

Пейсмейкери у Facebook, Instagram.

У першому випуску:

- Лондонський марафон бігтимуть лише двоє учасників;

- Гармін заплатив 10 млн. хакерам;

- В Україні створили новий біговий вид спорту;

- Українську чемпіонку дискваліфікували після допінг-тесту

- Вчені створили трек для збільшення темпу бігу

- Крос може знову стати частиною Олімпійських ігор

- Діамантову лігу скасовували у кількох містах;

- "Найкі" випустив рекламу про об’єднуючу силу спорту;

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