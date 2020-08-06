 Где заниматься боксом в Киеве - новости бокса | Блоги | Champion.com.ua
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Где заниматься боксом в Киеве
Где заниматься боксом в Киеве Дима Копий
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Где заниматься боксом в Киеве

Сьогодні 18:05 Дима Копий 179 0
Где заниматься боксом в Киеве

Бокс – один из самых популярных видов спорта в мире, который помогает развить в себе огромное количество качеств, как физических, так и психологических.

Украина по праву считается одной из передовых стран в современном боксе. Речь идет, и о любительском боксе, и о профессиональном. Имена братьев Кличко, Александра Усика, Василия Ломаченко известны во всем мире, и не только любителям этого вида спорта.

Не удивительно, что в последнее десятилетие бокс в нашей стране один из самых популярных видов спорта и все больше, и больше людей хотят заниматься этим видом спорта.

 

Но сразу же встает вопрос где тренироваться?

 

Parimatch Fight Academy – лучшее место для тренировок по боксу в Киеве. Академия предлагает не только занятия боксом, а и многими другими единоборствами – ММА, грэпплинг, бразильское джиу-джитсу, кикбоксинг, тайский бокс, а также тренировки для детей с высококлассными тренерами и инструкторами.

 

Очень важно, не просто заниматься определенным видом спорта, а получить высококачественные условия для тренировок. Современные залы и оборудование имеют одно их ключевых значений в достижении результата, как для простого аматора, так и профессионала.

Тренеры академии обучат индивидуально не только азам бокса, а и навыкам на уровне профессиональных атлетов. 

Также для ваших услуг: кроссфит, функциональный тренинг, TRX, стретчинг. Тренажерный зал, фитнес бар, фитнес массаж и сауна - оборудованы по самым современным требованиям и сделают ваши тренировки максимально эффективными.

PM Fight Academy работает для вас без выходных. Также для вашего удобства клубные карты – Light, Smart, Global, Junior и женская самооборона. В академии вы без проблем подберете себе удобный для вас график по любому из вышеперечисленных видов спорта.

Не упустите шанс прикоснуться с волшебному миру бокса и боевых искусств, приобрести полезные навыки, улучшить свое функциональное состояние и всегда оставаться в тонусе.

Бокс в Украине является одним из самых популярных видов спорта. по массовости и зрелищности бокс уступает только его величеству футболу. Однако именно боксеры являются наиболее популярными спортсменами в Украине. Это и Виталий и Владимир Кличко, и Александр Усик, и недавно закончивший карьеру Александр Гвоздик, и другие боксеры. На сегодняшний день титулами чемпионов мира по боксу среди профессионалов в разные годы владели 12 украинских боксеров. А Василий Ломаченко и Артем Далакян – действующие чемпионы мира в своих весовых категориях.

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